شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات موريتانية مع حلف شمال الأطلسى فى مجال الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، في نواكشوط مباحثات مع بعثة من حلف شمال الأطلسي برئاسة بورا هاليديم أونن، رئيس البعثة.

وبدأت بعثة من حلف شمال الأطلسي زيارة لموريتانيا تلتقي خلالها العديد من المسؤولين الموريتانيين.

وافتتحت البعثة التي يرأسها بورا هاليديم أونن لقاءاتها في نواكشوط بلقاء مع وزير الدفاع حننا سيدي حننا في مكبته بوزارة الدفاع.

وقالت الوكالة الرسمية إن ولد حننا أجرى مباحثات مع بعثة حلف شمال الأطلسي تناولت علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وهذا الحلف وسبل تعزيزها خاصة في مجال الدفاع.

وزار الرئيس محمد ولد الغزواني منتصف يناير 2021 مقر حلف "الناتو" في بروكسل، والتقى أمينه ينس ستولتنبرغ، وهو أول رئيس موريتاني يدخل مقر الحلف.