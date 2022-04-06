الجيش الجزائري: كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين واسترجاع عدد من الأسلحة الثقيلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري، عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين، واسترجاع عدد من الأسلحة الثقيلة؛ من بينها صاروخ أرض جو، ورشاشات، فضلًا عن ضبط 23 قنبلة تقليدية الصنع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن قوات الجيش تمكنت من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين، واسترجاع بندقيتين رشاشتين، وصـاروخ أرض-جـو، و3 قذائف صاروخية، وبندقية صيد، و23 قنبلة تقليدية الصنع، ومعدات تفجير ومخازن ذخيرة، وأكثر من ألفي طلقة، مشيرًا إلى أن المعلومات الواردة من إفادات الموقوفين مؤخرًا بولاية سكيكدة (شمال شرقي الجزائر)، أرشدت إلى استخراج رفات الإرهابي "عيسي عبدالحكيم" المدعو "سلمان"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2005 قبل أن يتم القضاء عليه عام 2009.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن "هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد فعالية مختلف العمليات، التي تقودها وحدات الجيش في القضاء على جميع مظاهر الإرهاب، وقطع جميع مسببات البقاء لهؤلاء المجرمين ودحرهم حيثما وجدوا".