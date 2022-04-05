شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين موسى المعايطة رئيسا لمجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت الإرادة الملكية الأردنية، بمقتضى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وهم موسى حابس موسى المعايطة، رئيسا، عطوفة عبير بشير سويلم الدبابنة، عضوا، عطوفة عمار أحمد عبدالرحيم الحسيني، عضوا، عطوفة جهاد فواز عوده المومني، عضوا، عطوفة رائد سامي عفاش العدوان، عضوا.

كما صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على قبول استقالة موسى حابس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، من منصبه، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وصدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على تكليف توفيق محمود حسين كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.