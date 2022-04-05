شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد استعداد المملكة لتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا تابعت بحث جهود حلّ الأزمة، إضافةً إلى العلاقات الثنائية وانعكاسات الأزمة وتبعاتها الإقليمية والدولية.

وأكّد الصفدي خلال اللقاء الذي جاء بعد المباحثات العربية المشتركة مع كوليبا، "استعداد المملكة تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا"، لافتاً إلى قرار المملكة السماح بقدوم المواطنين الأوكرانيين إلى أراضيها من دون تأشيرة دخول، وكان الوفد العربي، الذي اتفق على رئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للمجموعة خلال لقائه الوزير الأوكراني، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندي زبيغنو راو فور وصوله إلى العاصمة وارسو.

وشكر الوفد العربي وزير الخارجية البولندي راو على استقبال الوفد وتسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكراني في بلاده، واستعرض الوفد مع راو الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عِبر بولندا.

وبحث الوزراء العرب مع الوزير البولندي راو جهود حلّ الأزمة الاوكرانية وانعكاساتها فضلاً عن العلاقات العربية-البولندية.