شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: بابا الفاتيكان يزور بيروت فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم فى قصر بعبدا، السفير البابوى فى لبنان المونسنيور جوزف سبيترى الذى سلّمه رسالة خطية أبلغه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان فى شهر يونيو المقبل، على أن يتحدد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

وقد أعرب الرئيس اللبناني عون – بحسب بيان للرئاسة اللبنانية عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان 21 مارس الماضي، مشيراً إلى أن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها.