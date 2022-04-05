شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى وآخرون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان، إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد، فيما منع جنود الاحتلال المواطنين من الاقتراب من المنطقة الشرقية من المسجد.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين، في محاولة لفرض أمر واقع وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر الـ 15 من رمضان، وكان ذلك عام 1994.



على صعيد آخر، واصل مُستوطنون، اليوم الثلاثاء، العمل على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، في منطقة "موفييه" بالأغوار الشمالية.



ووضع المستوطنون، حسب شهود عيان، علامات طرق، وقاموا بأعمال حفر ما يشير إلى أن هذا الموقع سيكون نواة لبؤرة استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية.



وأقام المستوطنون منذ سنوات ست بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية، ما أدى إلى إغلاق آلاف الدونمات من المراعي أمام مربي الماشية الفلسطينيين. ومساحة الدونم تعادل 1000 متر مربع.