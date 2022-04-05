شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى الاجتماع العربى للقيادات الشابة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة على هامش القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل الاطلاع على تجارب الشباب الناجحة وكذلك استشراف التحديات التي تواجه الشباب.

وقد أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتمكين الشباب في جميع المجالات عن طريق وضع برامج واستراتيجيات، مثل إنشاء برلمان الشباب العربي والعمل على إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم والتي تركز على تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات، هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) وبين مركز الشباب العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف العمل على وضع برامج وآليات تعزز مشاركة الشباب وتمكينهم.