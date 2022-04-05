شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يبحث خطة زراعة القمح المستخدم في صناعة الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن خطة زراعة "القمح الطري" بعدد من المناطق اللبنانية وخصوصا في سهول المناطق الشمالية مثل البقاع وعكار والجنوبية في مرجعيون والخيام.



وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية - عددًا من الملفات المتعلقة بوزارة الزراعة.



وتنتشر في لبنان زراعة "القمح الصلب"، فيما يعتمد على "القمح الطري" بشكل أساسي في انتاج الخبز العربي بمختلف أحجامه والذي تدعمه الدولة اللبنانية للمواطنين، ويتم استيراده بشكل أساسي من الخارج، حيث تمثل واردات القمح للبنان من أوكرانيا حوالي 50 -60% من إجمالي واردات القمح.