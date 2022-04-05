شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل محافظ القدس ويجدد غلق 28 مؤسسة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مُحافظ القدس عدنان غيث، بعد أن داهمت منزله في بلدة "سلوان" جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.



يشار إلى أن المُحافظ غيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه، ومنعته سلطات الاحتلال من دخول الضفة الغربية 3 سنوات.



وجدّدت سلطات الاحتلال في شهر أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.



من ناحية أخرى، جددت سلطات الاحتلال إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس، وعلى رأسها نادي الأسير.