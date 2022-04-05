شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يستقبل الخميس المقبل رئيس الوزراء الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، أن ملك البلاد محمد السادس سيستقبل بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الخميس المقبل.

وتهدف الزيارة الرسمية إلى تكريس انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت قرابة عام، بحسب ما أعلنته الحكومة الإسبانية في بيان.

ووضع البلدان حداً لهذا الخلاف في 18 مارس الماضى بعد إعلان إسبانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة، في بادرة كانت تنتظرها الرباط لتطبيع العلاقات مع مدريد.