لنوم صحي بعد السحور ابتعد عن هذه الأطعمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني كثيرون في رمضان من صعوبة النوم والأرق الشديد، الأمر الذي يرجع إلى تغيّر الروتين اليومي والسهر حتى الفجر لتناول وجبة السحور.



ويتغير الروتين اليومي في الشهر الفضيل أيضاً بسبب الكثير من الأسباب الأخرى منها بدء العمل في وقت متأخر من ساعات الصباح، وزيادة تجمعات وعزائم الإفطار التي تستمر لفترة متأخرة من الليل، ومن ثم التأخر في الخلود إلى النوم وقطع النوم لتناول وجبة السحور، العوامل التي تحدث تغييراً في الساعة البيولوجية للإنسان، ومن ثم عدم القدرة على النوم أو النوم بشكل متقطع.

وبجانب تغير العادات اليومية في رمضان المسببة للأرق ليلاً، تسبب بعض الأغذية عدم القدرة على الخلود إلى النوم بسهولة ومن ثم السهر لساعات متأخرة.

ومن المعروف أن الكافيين يمكن أن يسبب الأرق والبقاء مستيقظاً طوال الليل، ولكن لا يعلم الجميع أنه ينصح بتجنب تناول الطماطم قبل النوم، وفقاً لصحيفة "blitzquotidiano" الإيطالية.

وتتسبب الطماطم في الإصابة بالحموضة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، ما قد يجعل من الصعب الحصول على نوم صحي.

ومن المواد الغذائية الأخرى التي يجب تجنب تناولها في وجبة السحور قبل النوم، البصل، إذ يحب الكثير من الناس تناول الفول بالبصل في وجبة السحور.

وسواء تم تناوله نيئاً أو مطبوخاً، يسبب البصل الإصابة بالغازات والضغط على المعدة والحموضة.

ورغن أن الشاي والقهوة وبعض المشروبات الغازية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين التي يؤدي إلى الإصابة بالأرق أيضاً، فإنها مادة يمكن أن تكون موجودة أيضاً في الشوكولاتة وبعض الأدوية المسكنة للألم، المشكلة التي لها تأثير سلبي كبير على الصحة العقلية والجسدية.