هكذا يخبرك جسمك بالفيتامينات الناقصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني أغلبنا من الشعور بالخمول والإرهاق دون سبب، وفي حين قد يرجع البعض السبب إلى الصيام وإرهاقه، لكن الأمر قد يكون أكبر من ذلك.



في أغلب الوقت يظهر الجسم احتياجاته بنفسه في صورة أعراض، إذ يكون الخمول والإرهاق عرضاً لنقص الفيتامينات.

ورصد موقع "هيلث لاين" أعراض نقص الفيتامينات بأنواعها، وكيف تتعرف عليها وتعالجها.

1- تقصف الشعر والأظافر

واحد من أهم عوامل تقصف الشعر والأظافر هو نقص فيتامين البيوتين، الذي يعرف بفيتامين ب 7.

ومن عوامل نقص البيوتين أيضاً الشعور بالإرهاق وآلام العضلات وتنميل اليد والقدم، ولعلاج هذا النقص، ينصح بتناول صفار البيض واللحوم والأسماك والمكسرات ومنتجات الألبان والسبانخ والبطاطا بكثرة.

2- تقرحات وتشققات الفم

تحدث تقرحات الفم وتشققاته بسبب نقص الحديد وفيتامين ب، ونجد الأطعمة الغنية بالحديد في الدجاج واللحوم والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الداكنة والمكسرات أيضاً.

3- نزيف اللثة

قد يرجع نزيف اللثة إلى طريقة غسل أسنانك العنيفة، أو نقص فيتامين سي، إذ يلعب الفيتامين دوراً أساسياً في التئام الجروح وتقوية المناعة.

من أجل موازنة فيتامين سي في الجسم، احرص على تناول البرتقال والفاكهة الغنية بهذا الفيتامين.

4- قشرة الرأس

إذا كنت ممن يعانون من قشرة الرأس بانتظام، قد يكون ذلك بسبب نقص الزنك وفيتامين ب 2 و3، والحل هو تناول كثير من البقوليات والبذور مثل بذر الكتان.

5- ضعف الرؤية الليلية

يعاني البعض من ضعف الرؤية ليلاً وظهور بقع بيضاء في العين، ويرجع السبب إلى نقص فيتامين أ، الذي يمكن العثور عليه بوفرة في الفاكهة الصفراء والبرتقالية والبيض ومنتجات الألبان.

6- فقدان الشعر

يعود تساقط وفقدان الشعر إلى نقص فيتامينات مهمة مثل الزنك والحديد وفيتامين ب 3 وبيوتين، ومن أجل تعويض هذه الخسارة يجب اللجوء إلى حمية معتدلة مكونة من اللحوم والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية وحبوب الشيا ومكسرات الصويا.