تقارير تكشف ارتباط بيض شوكولاتة "كيندر" بتفشي عدوى مرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

أصدرت شركة تصنيع الشوكولاتة Ferrero اعتذارا بعد استدعاء دفعات من Kinder Eggs (بيض كيندر) في نهاية هذا الأسبوع، قبل أسابيع فقط من عيد الفصح.



وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها من منظمات الصحة العامة الوطنية، إلى وجود صلة بين بيض Kinder Surprise وتفشي السالمونيلا مؤخرا في جميع أنحاء البلاد، والذي أفادت التقارير بأنه أثر على ما يقرب من 50 شخصا، بمن فيهم الأطفال الصغار.

كما أشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، إلى أن منتجات الشوكولاتة كانت سببا لتفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية في بلدان متعددة. وأصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف إخطارا يحذر من اكتشاف حالات السالمونيلا في فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا؛ ولكن تم حذف هذه الرسالة منذ ذلك الحين من العرض العام مع استمرار التحقيقات.

وردا على ذلك، أعلنت Ferrero، التي تمتلك Kinder، أنها ستستدعي على الفور مجموعات مختارة من Kinder Surprise كإجراء احترازي أثناء استمرار التحقيقات. وعلى وجه التحديد، تقوم الشركة بسحب Kinder Surprise 20 غرام بيضة و20 غرام × 3 عبوات منتجة في بلجيكا مع تاريخ انتهاء صلاحية بين 11 يوليو و7 أكتوبر من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، صرحت Ferrero أنه لا توجد منتجات أخرى من Kinder تم طرحها في السوق من هذا المصنع، أثبتت حتى الآن أنها إيجابية بالنسبة للسالمونيلا، ولم يتم تقديم أي شكاوى من المستهلكين.

وشددت Ferrero أيضا في بيان على أنه "إذا اشتريت المنتج أعلاه، فلا تأكله". وحُثّ المستهلكون على الاتصال بخدمة عملاء Ferrero للحصول على رد الأموال بالكامل.

وأصدرت وكالة معايير الأغذية في المملكة المتحدة تحذيرا بشأن ذلك يوم السبت، توصي فيه الأشخاص بالامتناع عن شراء أو تناول عناصر Kinder Surprise مع تواريخ انتهاء الصلاحية هذه، محذرة من أنها قد تكون ملوثة بالسالمونيلا، والتي تسبب أعراضا مثل الحمى والإسهال والتشنجات البطنية.