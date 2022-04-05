باحثون يطورون نموذج حوسبي جديد لمتابعة أعراض مرض ألزهايمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طور فريق من الباحثين في مركز مايو كلينيك الطبي في الولايات المتحدة نموذجاً حوسبياً لمتابعة أعراض مرض ألزهايمر عن طريق رصد التغيرات التشريحية للمخ.



وأفادت الدورية العلمية "نيتشر كوميونيكيشنز" المتخصصة في الأبحاث العلمية بأنه تم تطوير هذا النموذج اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد تغذيتها بصور أشعة خاصة بمخ المرضى.

وتعتمد فكرة المنظومة على رصد وظائف المخ بأكمله بدلا من التركيز على أجزاء معينة في مخ المرضى لتفسير العلاقة بين التغيرات التشريحية للمخ والوظائف العقلية.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في العلوم عن الباحث ديفيد جونز وهو طبيب أعصاب في مركز مايو كلينيك ورئيس فريق الدراسة قوله: "النموذج الجديد يمكنه تطوير أسلوب فهمنا لطريقة عمل المخ، والتراجع الذي يتعرض له مع السن أو الإصابة بمرض ألزهايمر، كما يتيح وسائل جديدة لمراقبة اضطرابات المخ ومنعها وعلاجها".

ويذكر أن مرض الزهايمر ينجم عن اختلال في معالجة البروتينات داخل مخ الانسان، مما يتسبب في مشكلات في الاتصال بين الخلايا العصبية ويؤدي إلى ظهور أعراض مثل ضعف الذاكرة وصعوبة التواصل والاضطراب.