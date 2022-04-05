باحثون: معدن النيكل مصدر خفي للحساسية الجلدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للحسايسية والربو إن النيكل يعد أكثر المعادن المسببة للحساسية، في حين يعد الذهب النقي والبلاتين أكثر المعادن أماناً في صناعة الحُلي لأنهما لا يسببان أية متاعب.



وأوضحت الجمعية أن النيكل يسبب الإصابة بما يعرف بالحساسية التلامسية، أي ظهور أعراض الحساسية عند ملامسة مادة ما، مشيرة إلى أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في احمرار الجلد والحكة وتكون بثور، وغالباً ما يقتصر ظهور الأعراض على المنطقة الملامسة للحُلي المحتوية على النيكل فقط.

ولا تظهر أعراض الحساسية التلامسية فور الاحتكاك، وإنما في غضون مدة تتراوح من 24 إلى 72 ساعة.

وكلما كان الاتصال أقرب وأطول، زادت احتمالية الإصابة بالحساسية. لذا ينبغي خلع قطعة الحُلي المسببة للحساسية بمجرد ملاحظة الأعراض، ثم اللجوء إلى الكريمات المحتوية على الكورتيزون.

ومن المفيد أيضاً إجراء اختبار لدى طبيب في حال ملاحظة استجابة تحسسية تجاه قطعة حلي معينة، حيث يُظهر ما يسمى باختبار الرقعة بصفة خاصة أي المعادن، التي لا يمكن تحملها، وذلك لاستبعاد الحلي المصنوعة منها عند الشراء في المرات القادمة.