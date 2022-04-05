تقارير: بولندا تدرس حظر استيراد الغاز البترولي المسال من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية أن بولندا تدرس حالياً إصدار تشريع لحظر استيراد الغاز البترولي المسال من روسيا في إطار تحركاتها لحظر استيراد المنتجات النفطية والفحم من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



ويذكر أن الغاز البترولي المسال يستخدم كوقود لأجهزة التدفئة والسيارات.

ويذكر أن بولندا تسعى مع بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز أمن الطاقة لديها بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وينظر إلى روسيا - وهي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى التكتل- على أنها جسر في الانتقال من أنواع الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء. وقد تسبب الصراع في اضطراب أسواق الطاقة وإعادة التفكير في السياسات، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.