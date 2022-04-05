شركة أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Q6 E-Tron الجديدة، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUVوالمزودة بنظام الدفع الكهربائي.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على منصة PPEالمطورة بالتعاون مع شركة بورشه الألمانية، وتطل السيارة بملامح رياضية غاية في الشراسة من خلال الكشافات المقسمة أفقيا، والتي تحتضن شبكة المبرد وفتحات التهوية، فضلا عن التصميم الجديد للمصابيح الخلفية.

وتوفر المنصة التقنية توجيها لجميع العجلات وتعليقاً هوائياً ووظيفة شحن سريع بقدرة 350 كيلووات وتوجيه عزم الدوران، كما يمكن إجراء الدفع الرباعي بمحركين كهربائيين أو دفع خلفي بمحرك كهربائي واحد.