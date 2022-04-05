شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الليبية تدعو للتهدئة وإيقاف المواجهات المسلحة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، الأطراف داخل العاصمة طرابلس إلى التهدئة وإيقاف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة المواطن الليبي، مؤكدة أن المواجهات المسلحة وسط المواطنين الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

وأكدت الداخلية الليبية أن زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالت لهما، مشيرة إلى أن المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية تهدد المواطنين الآمنين وتعرض ممتلكاتهم للخطر.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، دارت اشتباكات بين مسلحين بشارع الصريم قرب مبنى الجوازات في قلب العاصمة طرابلس، وفق مصادر ليبية متطابقة.