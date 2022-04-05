شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوى يشهد توافد العديد من المصلين والزوار فى رابع ليالى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسجد النبوى توافد العديد من المصلين والزوار فى رابع ليالى شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس"، فى أجواء روحانية أدى المصلون والزوار، عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة, حيث استنفرت رئاسة المسجد النبوي طاقاتها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، في تحقيق كل ما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وفى وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خدمة "حالة إشغال المصليات فى المسجد النبوى" المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية مبادرة تقنية تعزّز منظومة الخدمات فى المسجد النبوى، حيث تتيح الخدمة لقاصدى المسجد النبوى معرفة حالة الطاقة الاستيعابية فى كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه.