شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، فيما منع جنود الاحتلال المواطنين من الاقتراب من المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.