شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد اليمنى: مقتل وإصابة 363 مدنيا بسبب الألغام منذ العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر المرصد الحقوقي الذي يعمل في توثيق ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية، أن اليمن تعاني من كارثة حقيقية، جراء التلوث الواسع بالألغام والعبوات والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب.

ورصد مقتل 176 مدنيا منهم 25 طفلا و9 نساء و6 من العاملين في مجال نزع الألغام، وسقوط 187 مصابا مدنيا منهم 83 طفلا و12 امرأة واثنان من العاملين في نزع الألغام.