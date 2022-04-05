شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وصحوا فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ، فى السطور التالية:

السعودية:

تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتتكون السحب على المناطق الجبلية قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند 21:11 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:31 والجزر الاول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 06:26.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .