مسؤول عراقى يكشف سبب إيقاف الرواتب التقاعدية لضحايا العمليات الإرهابية فى الأنبار

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مؤسسة الشهداء العراقية عبد الإله النائلي، إن إيقاف الرواتب التقاعدية لضحايا العمليات الإرهابية في الأنبار جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كإجراء احترازي، وفقا لقناة روسيا اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائلي قوله في بيان إن "إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار جاء تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الأنبار التي دققت في 19800 ملف فضلا عن الجهات الأمنية، وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الأنبار السابق في المحافظة".

وأضاف أن الجهات المسؤولة كشفت عن "الآلاف من ملفات التزوير والأسماء الوهمية وكل هذه الإجراءات بعلم هيئة النزاهة والرقابة المالية".