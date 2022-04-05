شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير شئون الكهرباء والماء البحريني المهندس وائل بن ناصر المبارك، خلال لقائه، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، مجالات التعاون المشترك وما تشهده من تقدم على جميع المستويات، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

من جانبه، أكد نائب وزير خارجية اسرائيل – وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الإثنين – استعداده لتعزيز التعاون القائم بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.