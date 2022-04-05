3 شاشات UltraSharp جديدة من "ديل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ديل عن إطلاق 3 شاشات UltraSharp جديدة.



وأوضحت ديل أن الشاشات الجديدة U2723QE وU3223QE تأتي بلوحة IPS-Black قياس 27 و32 بوصة وبدقة وضوح 2840 x 2160 بيكسل مع محور USB-C، ونسبة تباين 2000:1، وتروج الشركة الأمريكية لشاشاتها الجديدة من خلال تغطية الألوان DCI-P3 بنسبة 98% ودرجة سطوع 400 نيت.

وقد تخلت ديل في شاشاتها الجديدة عن السماعة المدمجة وكاميرا الويب، ولكن في المقابل قامت بتجهيزها بمحور USB-C؛ حيث يتم توصيل اللاب توب عن طريق منفذ USB-C مع إمكانية شحنه بقدرة تصل إلى 90 وات، ويمكن توسيع باقة المنافذ للحاسوب المتصل بالشاشة من خلال بعض المنافذ الإضافية بما في ذلك 5 منافذ USB-A ومنفذ USB-C ومنفذ Ethernet ومنفذ AUX.

علاوة على أنه يمكن توصيل شاشات ديل الجديدة بالحواسيب عن طريق منفذ HDMIوDisplayPort، ومن خلال مفتاح KVMالمدمج يتم توصيل لوحة المفاتيح والفأرة بالحاسوب، الذي يتم استعماله حاليا، كما يمكن توصيل شاشة ثانية بالشاشة الأولى، وبالتالي يتم استعمال شاشتين بواسطة كابل USB-C واحد.

وأضافت ديل أن الشاشة UltraSharp U3023E الجديدة تأتي بلوحة IPS قياس 30 بوصة وبدقة الوضوح 560 x 1600 بيكسل وبنسبة باعية 16:10 ونسبة تباين 1000:1 ودرجة سطوع 350 نيت، وتمتاز شاشة ديل الجديدة بمحور USB-Cوحامل يمكن ضبطه من حيث الإمالة والارتفاع مع مفتاح KVM.

وأعلنت ديل أن سعر الشاشة U2723QE يبلغ نحو 725 دولار أمريكيا، بينما يبلغ سعر الشاشة U3223QEنحو 1150 دولارا أمريكيا، أما سعر الموديل U3023E فيبدأ من حوالي 1050 دولارا.