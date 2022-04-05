شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 أخطاء يجب تجنبها في رمضان لصوم صحيّ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

جمع خبراء التغذية على ضرورة اتباع نصائح معينة في شهر رمضان لتجنب الوقوع في أخطاء قد تقود إلى مشاكل صحية محتملة.



ويلجأ الكثيرون في رمضان بعد يوم صوم طويل إلى تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة عند الإفطار، الأمر الذي يسبب مضاعفات أقلها الانتفاخ، وفق ما أفادت به اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة سونا يابالي، لوكالة" سبوتنيك".

وتقول يابالي إنه بالإضافة إلى فوائد الصيام، قد تزداد شكاوى الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم والارتجاع إذا لم يتم الالتزام ببعض القواعد.

ومع تغيير العادات الغذائية، قد تظهر شكاوى من ارتجاع المريء لدى الأفراد الذين لا يعانون من ارتجاع المريء. وقد تزداد شكاوى المرضى الذين سبق تشخيص إصابتهم بالارتجاع.

يُعرَّف مرض الارتجاع بأنه هروب محتويات المعدة أو الحمض من المعدة إلى المريء ويظهر في واحد من كل 4-5 أشخاص.

وتحدثت الدكتورة سونا يابالي عن 8 أخطاء يجب تجنبها لتلافي مشاكل الجهاز الهضمي وخاصة الارتجاع، وقضاء شهر رمضان بصحة جيدة، وأعطت تحذيرات واقتراحات مهمة:

1.حصص كبيرة للإفطار والسحور

بعد الشعور بالجوع والعطش لساعات طويلة، فإن ملء المعدة بكميات كبيرة عند الإفطار سيؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وخاصة الارتجاع.

يكفي تناول الحساء والطبق الرئيسي والسلطة في الإفطار. بعد الإفطار بكوب من الماء أو التمر أو الحساء، يجب التوقف عن الوجبة قبل الانتقال إلى الوجبة الرئيسية.

يجب عدم تناول الفاكهة أو الحلوى مباشرة بعد الوجبة الرئيسية. في السحور يجب الامتناع عن الإفراط في الأكل خوفا من الجوع لفترة طويلة.

2. تناول الطعام بسرعة

كثير من الناس يأكلون بسرعة بعد جوع طويل عند الإفطار. في السحور، عادة ما يستيقظ من النوم ويأخذ سحورا سريعا ويعود إلى النوم.

ومع ذلك، فإن تناول الوجبات بشكل سريع يسبب الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم في المعدة ويسبب شكاوى من الارتجاع. لهذا السبب من الضروري تناول الطعام ببطء عن طريق المضغ جيدا وأخذ وقت كاف للإفطار والسحور.

3. الاستلقاء بعد الإفطار

من أهم السلوكيات الخاطئة التي تسبب ارتجاع المريء في رمضان هي الاستلقاء بعد الإفطار مباشرة أو الخلود إلى الفراش بعد السحور مباشرة.

بينما يتسبب هذا السلوك السيئ في ظهور مشاكل ارتجاع عند المرضى الذين لم يسبق لهم الإصابة بهذا العرض.

يجب عدم الاستلقاء فورا بعد الإفطار، ويجب عدم تناول الوجبات الخفيفة في آخر 3 ساعات قبل النوم، ويفضل المشي في المنزل لفترة بعد تناول الطعام.

4. تناول الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريء في الإفطار والسحور

كما أن محتوى الأطعمة التي يتم تناولها في الإفطار والسحور مهم للغاية. يجب تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة الدهنية والتوابل والشوكولاتة والبصل النيىء والثوم والحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات لأنها ستؤدي إلى ارتجاع المريء.

الأطعمة الدهنية تبطئ إفراغ المعدة وتسهل الارتجاع. يمكن تناول الخضار والبقوليات واللحوم المسلوقة أو المشوية في الإفطار.

يمكن تناول الحلويات الخفيفة والحليب بعد الإفطار كحلوى. في السحور، يمكن إعداد وجبة إفطار خفيفة عن طريق إضافة أطعمة مثل البيض والجبن التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وكذلك خبز الحبوب الكاملة والطماطم والخيار والزيتون.

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل الخبز واللفائف والمعجنات.

5. الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات المحتوية على السكر

بعد الإفطار على وجه الخصوص، يشرب الكثير من الناس الشاي والقهوة. يزيد استهلاك هذه المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين من فقدان الماء من الجسم ويسبب مزيدا من الجفاف أثناء النهار. لهذا السبب لا ينبغي المبالغة في تناول الشاي والقهوة والسوائل المحتوية على الكافيين.

6. لا تشرب كمية كافية من الماء

من أجل تلبية احتياجات الجسم من الماء، يجب الحرص على استهلاك ما مجموعه 1.5-2 لتر من الماء يوميا. بالإضافة إلى ذلك، أثناء تناول الإفطار والسحور، يجب عدم امتلاء المعدة بالماء، ويجب توفير استهلاك الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

شرب كمية كافية من الماء موزعة على تلك الفترة سيمنع تطور الارتجاع لأنه يساعد أيضا على تنظيف الحمض المتسرب من المعدة إلى المريء.

7. القيام بتمارين ثقيلة بعد الإفطار

يجب عدم ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة. يجب ممارسة الرياضة بعد ساعتين على الأقل من تناول الوجبة لضمان إفراغ المعدة. يجب تجنب التمارين الشاقة و القيام بـ 30-45 دقيقة من المشي الخفيف المعتدل.

8. الإفراط في الأكل في رمضان

بينما يفقد الكثير من الناس الوزن بسبب الجوع على المدى الطويل ونقص السعرات الحرارية خلال شهر رمضان، يمكن أن تؤدي عادات الأكل الخاطئة والتفضيلات الغذائية أيضا إلى زيادة الوزن.

الإفراط في الأكل بعد جوع طويل الأمد، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، والاستمرار في تناول الوجبات الخفيفة بعد الإفطار يخل بالتوازن الأيضي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والدهون حول الخصر.