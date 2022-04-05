دراسة: ارتفاع الكولسترول المبكر عامل خطر للزهايمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

وجدت دراسة بريطانية حديثة أن زيادة الكولسترول الضار والدهون الثلاثية والجلوكوز بالدم في سن 35 عاماً ترتبط بتطوّر الزهايمر في وقت لاحق من الحياة. ويعتبر الزهايمر من بين الأمراض التي يزداد انتشارها في العقود الأخيرة.



ويعرف العلماء وجود هذا الارتباط ين الكولسترول المرتفع والزهايمر في سن الـ 55، حيث تؤثر صحة الأوعية الدموية على الخلايا العصبية بالدماغ.

وأجرى الدراسة البروفيسور زياولينغ تشانغ من جامعة بوسطن الأمريكية، وتساعد نتائجها في فهم الارتباط المبكر بين زيادة مستوى الكولسترول والجلوكوز بالدم وبين تطوّر مرض الزهايمر.

وقال تشانغ: "على الرغم من أن الدماغ يحتاج إلى الكولسترول إلا أن ارتفاع مستواه في عمر مبكر يؤدي إلى تفاعلات كيميائية في الدماغ، كما تؤدي زيادة مستوى الجلوكوز المستمر إلى التهاب عصبي مزمن".

ونشرت الدراسة على موقع "ميديكال نيوز توداي"، ولفتت الانتباه إلى أن ارتفاع الكولسترول ليس فقط عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لكنه عامل لتطوّر الخرف والزهايمر أيضاً.