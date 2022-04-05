تعرف على أعراض "متلازمة ما بعد كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تستمر بعض متاعب فيروس كورونا لدى بعض المرضى لمدة تزيد عن 4 أسابيع من الإصابة بالعدوى فيما يعرف بـ "كورونا طويلة الأمد" أو لمدة تزيد عن 12 أسبوعاً من الإصابة بالعدوى فيما يعرف بـ “Post Covid”، علماً بأنه يتم جمع الحالتين تحت مسمى واحد، ألا وهو "متلازمة ما بعد كوفيد" “Post Covid Syndrome”.



ومن أبرز هذه المتاعب:

شعور مستمر بالتعب والإنهاك

وأوضحت البروفيسورة كارمن شايبنبوجن أن أعراض "متلازمة ما بعد كوفيد" تتمثل في الشعور المستمر بالتعب والإنهاك وتراجع القدرة على بذل المجهود وضعف التركيز وصعوبات التفكير والصداع وآلام العضلات وآلام الأطراف، بالإضافة إلى الخوف والقلق والتوتر واعتلال المزاج واضطرابات النوم والدوار والغثيان وتساقط الشعر.

وأضافت رئيسة مركز "متلازمة الإنهاك" التابع لمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن متلازمة ما بعد كوفيد غالباً ما تصيب الأشخاص البالغين ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الربو، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من السِمنة.

أسباب غير معلومة

وأضافت البروفيسورة الألمانية أن أسباب هذه المتلازمة غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، غير أن الأطباء يرجحون أنها ترجع إلى ضعف استجابة جهاز المناعة ضد الفيروس أو فرط استجابة جهاز المناعة ضده أو استمرار التهاب بعض أعضاء الجسم بسبب الفيروس أو انخفاض نسبة الأوكسجين بالدم، ومن ثم بطء عملية التماثل للشفاء أو تفاقم بعض الأمراض المزمنة بفعل الفيروس.

استشارة الطبيب

وشددت البروفيسورة الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب، لا سيما إذا كانت المتلازمة مصحوبة بأعراض خطيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس وقِصر النفس والوخز والخدر ومظاهر الشلل.

وإلى جانب العلاج الدوائي، يمكن أيضاً مواجهة متلازمة ما بعد كورونا من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه الطازجة يومياً، مع تناول اللحوم بمعدل لا يزيد عن 300 إلى 600 غراماً أسبوعياً.

ومن المهم أيضاً الإقلاع عن التدخين والخمر وتقليل استهلاك الكافيين، بالإضافة إلى إبطاء إيقاع الحياة تجنباً للشعور بالتعب والإرهاق سريعاً.