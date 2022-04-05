شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى اليمني" يطالب بجهد دولي من أجل وقف دائم لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر الاثنين، ببذل مزيد من الجهد الدولي للضغط على عناصر الحوثي للانصياع لعملية السلام والمشاركة في مباحثات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أحمد عبيد بن دغر، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندر كينغ، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

بحث اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية ومستجدات العملية السياسية والجهود الرامية لإحلال السلام، والدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية- يمنية.

ونوه بن دغر، بمواقف الولايات المتحدة تجاه اليمن وأزمته الراهنة، مشيرًا إلى أن الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي تمد يدها للسلام وتطلبه دومًا، إلا أن الحوثي ترفضه وتحشد للقتال، وتجند الأطفال لخدمة مشروعها.

وأكد حرص الشرعية على إحلال السلام الدائم والشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ورفع المعاناة التي فرضتها العناصر الحوثية على أبناء الشعب اليمني، مرحبًا بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في البلاد.

وطالب الحوثي بالالتزام بالهدنة، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات وإحلال السلام ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

من جهته، جدد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الحرب وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن وضع الملف اليمني على رأس أولوياته مرحبا بالمشاورات اليمنية- اليمنية التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي، وإعلان الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية.