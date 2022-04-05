شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يدعو لتطوير العلاقات مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي التزام الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا، داعيا إلى استغلال كل الإمكانات المتاحة لتنويع مجالات التعاون، ومثمنا ما حققه التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري لسفير روسيا لدى الجزائر إيجور بيلاييف، اليوم الإثنين بمقر البرلمان بالجزائر العاصمة.

وأكد رئيس المجلس الجزائري، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، والتي يطبعها تاريخ حافل من الإنجازات، داعيا إلى تطوير التعاون على المستوى البرلماني، لا سيما بعد تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع روسيا مؤخرًا.

وبخصوص الأحداث العالمية الراهنة، أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري أن بلاده تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات تعتمد على الحوار والمفاوضات، مثمنا أهمية توحيد المعايير في التعامل مع الأزمات.

من جهته، أشاد السفير الروسي لدى الجزائر بمستوى التعاون، الذي يجمع البلدين على شتى الأصعدة، مضيفا أن الجانب الروسي على وشك تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة للتنسيق مع نظيرتها الجزائرية.

وفي سياق آخر، أشاد السفير الروسي بموقف الجزائر "المتزن" حيال الأزمة الأوكرانية، كما أثنى على المواقف التي عبر عنها البرلمانيون الجزائريون الذين شاركوا مؤخرا بإندونيسيا في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.