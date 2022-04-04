إصابة ضابطين ومنتسبين اثنين خلال تفتيش أنفاق بعملية أمنية بنينوي العراقية

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القاهرة - سامية سيد - الإعلام الأمني العراقي: إصابة ضابطين ومنتسبين اثنين خلال تفتيش أنفاق بعملية أمنية في نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، حصيلة التفجير، الذي نفذه انتحاري بحزام ناسف خلال عملية تفتيش للجيش العراقي في منطقة جبال نويكيط جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وأعلنت الخلية إصابة ضابطين ومنتسبين اثنين خلال تفتيش أنفاق بعملية أمنية في سلسلة جبال نويگيط جنوب غربي نينوى، فيما أشارت إلى أن طيران القوة الجوية نفذ غارتين أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخل الأنفاق.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من اللواء 75 في الفرقة 16 ضمن قيادة عمليات نينوى، عملية بحث وتفتيش في سلسلة جبال نويگيط جنوب غربي نينوى، ولاحظت مجموعة من الأنفاق وتم قتل أحد الإرهابيين الانتحاريين في اشتباك للقوة، فيما فجر إرهابي انتحاري نفسه داخل أحد الأنفاق، مما تسبب باصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من المراتب".