واتس أب تحد من عدد الرسائل التي يمكن إعادة توجيهها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

تحاول واتس أب محاربة الأخبار المزيفة عن طريق الحد من عدد الرسائل لتي يمكن للمستخدمين إعادة توجيهها إلى مجموعات أخرى في وقت واحد.



وقبل 3 سنوات، تم فرض قيود في البرازيل فقط، ولكن يتم الآن تطبيق القيود في جميع أنحاء العالم.وبدءًا من تحديث واتس أب لـ Android beta 2.22.7.2 لا يُسمح لمستخدمي واتس أب في كل مكان بإعادة توجيه الرسائل التي تم إعادة توجيهها بالفعل إلى أكثر من دردشة جماعية على أندرويد.

ونفذت واتس أب أواخر الأسبوع الماضي نفس القيود على إصدار iOS من واتس أب beta 22.7.0.76 ومن خلال الحد من عدد مرات إعادة توجيه الرسائل، تعمل واتس أب على تقليل عدد المشتركين الذين يتلقون أخبارًا مزيفة محتملة. وللتأكد من عدم انتشار المعلومات المضللة، تخضع الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بالفعل لهذه القواعد الجديدة.

و إذا كنت منشئ رسالة، فليس لديك قيود على عدد المرات التي يمكنك فيها إعادة توجيه رسالتك. من ناحية أخرى، إذا تلقيت رسالة تمت إعادة توجيهها إليك بالفعل، فلا يمكن إعادة توجيهها مرة أخرى إلى أكثر من دردشة جماعية. وفي الوقت الحالي، تلقى بعض مُختبري النسخة التجريبية القيود فقط على الرغم من أنه سيتم تمكينها للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتضمن تحديث واتس أب بيتا لنظام Android 2.22.8.11 اختصارات لأرقام الهواتف التي يتم النقر عليها من فقاعة الدردشة. وفي السابق، كان النقر فوق رقم هاتف في فقاعة محادثة سينقلك إلى تطبيق Dialer الافتراضي بهاتفك. ولكن الآن، بدلاً من ذلك، تتطلع واتس أب لمعرفة ما إذا كان رقم الهاتف الذي نقرت عليه مملوكًا لشخص لديه حساب واتس أب.

و إذا كان رقم الهاتف موجودًا على واتس أب، فيمكنك بدء محادثة جديدة على الفور أو الاتصال بالرقم أو إضافته إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. وإذا لم يكن الرقم المحدد موجودًا على واتس أب، فسيكون لديك خيار الاتصال بالرقم أو إضافته إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، بحسب موقع فون أرينا.