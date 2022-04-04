شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 عناصر من الجيش العراقى فى هجوم انتحاري فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الموصل العراقية هجوما انتحاريا اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 8 عناصر من الجيش العراقي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب فى محافظة صلاح الدين، شمالى البلاد.