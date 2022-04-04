شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل فى توقيع اتفاق أولى مع صندوق النقد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامى، عن أمله فى توقيع اتفاق أولى للتعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولى قريبا، على أن يلى ذلك تنفيذ عددا من الإجراءات قبل التوقيع النهائى.

وقال الشامى، فى تصريح اليوم الاثنين، إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، حيث يتولى الشامي رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق الذي تزور بعثه منه لبنان حاليا.

وأشار إلى أن المفاوضات تناولت إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي واقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والتي عقدت الأسبوع الماضي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.