شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: إحباط محاولة تسلل 23 شخصا لداخل البلاد بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدات الحرس الوطنى التابعة لوزارة الداخلية التونسية 23 شخصا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم الاثنين - إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة سوسة تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية والقبض على 20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلى جانب حجز مبلغ مالي من العملة التونسية.

وأضاف أن دورية أخرى تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة تالة تمكنت من القبض على 3 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الجزائرية التونسية، مشيرا إلى أنه تم اخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.