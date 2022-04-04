شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشدّدت الخارجية الأردنية على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تُعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وأكّدت أنّ اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تُعدّ انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، مُشددا على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.