شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى قضاة فلسطين: تقييد تسجيل الطلاق فى المحاكم الشرعية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الإثنين، تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه تأجيل سماع الطلاق بجميع أنواعه، وتأجيل ذلك إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وطالب الهباش فى بيان صحفى – نقلته وكالة سوا فى غزة - القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسرى لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام فى الأعوام السابقة، "حيث أن البعض يتخذ من شهر رمضان المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم فى نهار رمضان تكون فى حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".