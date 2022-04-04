شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتسلم الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم الاثنين، الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى مدينة عدن الواقعة جنوب اليمن.

وأفادت قناة (السعودية) الإخبارية بأن وصول الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية، إلى محافظة عدن، والتي تقدر بكميات بلغت 60 ألف طن مترى من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، يأتى بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وارتفاع أسعار الوقود فى اليمن.

وأشارت القناة إلى أن إجمالي ما تم توريده من منحة المشتقات النفطية إلى اليمن بلغ نحو 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة؛ من أجل تأمين الاحتياجات الشهرية لمحطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة أيضا بالتزامن مع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتستمر لمدة شهرين بين تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية وعناصر الحوثي المتحالفة مع إيران للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ 7 سنوات.

يذكر أن منحة الوقود السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أسهمت في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر، حيث تم إنتاج أكثر من 2100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر يناير 2022.