شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاتحادية العراقية ترد الدعوى المقامة بشأن رفع سعر صرف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة بشأن رفع سعر صرف الدولار الأمريكى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية عقدت جلسة للبت في الدعوى المقامة ضد رفع سعر الدولار، وقررت رد الدعوى.

يذكر أن البنك المركزي العراقي كان قد أعلن، في 19 ديسمبر 2020، عن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.. مقارنة بسعر صرفه سابقا بـ 120 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.