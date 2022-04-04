شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين استمرار الحوثى بخرق الهدنة الأممية لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس قطاع الإعلام العسكرى فى الجيش اليمنى، العقيد يحيى الحاتمى، بشدة استمرار جماعة الحوثى، فى خرق الهدنة الإنسانية التى أعلنت عنها مؤخرا الأمم المتحدة، لمدة شهرين، قابلة للتجديد فى البلاد.

وقال الحاتمي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين، إن "العناصر الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية المعلنة فمنذ الساعات الأولى من سريانها قامت بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على منطقة رغوان، وجبهة البلق والكسارة الواقعة في مدينة مأرب شمال شرق البلاد".

واتهم المسئول في الجيش اليمني عناصر الحوثى بالقيام بحشد المزيد من القوات والأسلحة في عدد من المناطق استعدادا لشن هجمات عسكرية خلال الأيام القادمة في البلاد.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جراوند برخ، قد أعلن أن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن دخلت حيز التنفيذ مساء يوم السبت الماضي، أول أيام شهر رمضان في عدة دول مسلمة، قائلا إن : "الأطراف وافقت على وقف كافة العمليات العسكرية الهجومية، بما فيها الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده".

وأوضح المبعوث الأممي أنهم وافقوا أيضا على "دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محددة مسبقا"، موضحا أن "الأطراف اتفقت أيضا على الالتقاء برعايتي للبحث في فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن".