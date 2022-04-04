شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: "حالة إشغال المصليات" مبادرة تقنية تعزز منظومة الخدمات بالمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خدمة "حالة إشغال المصليات فى المسجد النبوى" المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية مبادرة تقنية تعزّز منظومة الخدمات فى المسجد النبوى، حيث تتيح الخدمة لقاصدى المسجد النبوى معرفة حالة الطاقة الاستيعابية فى كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه.

وأوضحت الوكالة اليوم الاثنين، أن الخدمات الإلكترونية شكلت حيزاً كبيراً فى منظومة الخدمات والمبادرات التي تم تهيئتها لخدمة المصلين والزائرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإشراكهم فى تفعيل منظومة الخدمات المقدمة ضمن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك.

وأضافت أن خدمة "حالة إشغال المصليات فى المسجد النبوى" تسهم أيضا في التأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعاً داخل المسجد النبوي، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح، مما يساعد على تحقيق انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.