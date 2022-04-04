شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: أبو الغيط يصل لموسكو اليوم لبحث الأزمة فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبوالغيط سيصل إلى موسكو في وقت لاحق اليوم ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مساء اليوم.

وأوضح أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.