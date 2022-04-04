شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يغادر إلى موسكو لإجراء مشاورات حول الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدي، الإثنين، إلى موسكو، ووزراء خارجية عرب لإجراء مشاورات في مسعى للوصول إلى حل سياسي على خلفية الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، الاثنين، أنه سيرافق الوزير أيمن الصفدي في المشاورات التي تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني، وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والجزائر رمطان لعمامرة، ، والعراق فؤاد حسين، والسودان علي الصادق إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن يستمع الوزراء العرب إلى "مواقف الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا"، كما سيبحثون "آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف".

وتندرج هذه الجولة، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، في إطار "برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من آذار/مارس الماضي بالقاهرة، لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

وسيلتقي وزراء الخارجية العرب، خلال الزيارة، وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا وفق جامعة الدول العربية.