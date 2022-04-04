ما هي المشروبات التي تساعد على حرق الدهون في رمضان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يخطط البعض لاستغلال شهر رمضان في إنقاص وزنه، لكن تلازمه حيرة حول المشروبات التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق هذا الهدف.



الحفاظ على الوزن في رمضان من الأمور المهمة التي يجب الاهتمام بها وهناك بعض المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها في حرق الدهون الزائدة بالجسم، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أهم مشروبات لحرق الدهون في رمضان.

مشروبات لحرق الدهون في رمضان:

مشروب الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الطبيعية التي لها دور رائع في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، كما أنه يحمي الجسم من المواد المؤكسدة والسموم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم، ولهذا يمكنك تناول كوب من الشاي الأخضر بعد تناول وجبة الإفطار.

مشروب الزنجبيل:

الزنجبيل يساعد على سد الشهية وحرق الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يساعد على التخلص من عسر الهضم، فضلا على أنه يقلل من الشعور بالجوع، ويحافظ على مستويات السكر في الدم في أقل مستوياتها، وإلى جانب تناول مشروب الزنجبيل فإنه يمكن إضافته إلى بعض المشروبات الأخرى مثل عصير الليمون.

مشروب القرفة:

يمكنك تناول مشروب من مشروبات التخسيس في رمضان وهو القرفة، والذي يحتوي على مضادات الأكسدة إلى جانب العناصر اللازمة لحرق الدهون بالجسم وإنقاص الوزن بالشكل الفعال.

عصير الليمون:

من العصائر المفيدة في رمضان والتي لها دور فعال في التخسيس وحرق الدهون، ويمكنك تناول عصير الليمون بشكل يومي حيث أنه يساعد على الشعور بالشبع.

ماء الديتوكس:

حتى يتم حرق الدهون وطرد السموم من الجسم يمكنك تناول ماء الديتوكس، وهذا من خلال إضافة أحد المنكهات إلى المياه ومنها النعناع أو الليمون، ونقعها بها لفترة من الوقت وتناولها بين وجبتي الإفطار والسحور.

عصير البطيخ:

من العصائر المفيدة في رمضان التي تساعد على التقليل من الوزن الزائد وحرق الدهون والشعور بالشبع، وهذا لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية فضلًا على احتوائه على كمية كبيرة من السوائل.

عصير الأناناس:

الأناناس يحتوي على الألياف الطبيعية التي لها دور كبير في الشعور بالشبع، فضلاً عن أنه غني بالفيتامينات والمعادن وخال من الدهون والسعرات الحرارية، لذا فهو من العصائر الطبيعية في رمضان التي يمكن تناولها.