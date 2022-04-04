شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ، فى السطور التالية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.

السعودية:الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً نهاراً على بعض المناطق خاصةً شرقا رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الكويت:

حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .