شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة "شؤون المسجد الحرام" تنشر صور المصلين فى ثالث ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمملكة العربية السعودية، عن جموع المصليين داخل المسجد الحرام اليوم، في صلاة التراويح الذين اصطفوا في ثالث ليالي شهر رمضان الكريم، وسط المنظومة الجديدة المتكاملة التي قدمتها الرئاسة العام للمسجد، والتي شملت طاقة استيعابية كبيرة بعد عودة الصلاة لطبيعتها بعد جائحة كورونا.



صلاة التراويح فى المسجد الحرام لليوم الثالث



المصليين فى المسجد الحرام



جانب من صلاة التراويح

وجهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه تم فتح عدد من الأبواب للدخول والخروج وهي الباب الرئيس باب الملك عبدالله رقم (100)، والأبواب رقم (104، 106، 112، 173، 175، 176) من الجهة الشمالية، والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية،وكل هذه الأبواب تخدم جميع المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام.



صلاة التراويح