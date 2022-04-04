تعرف على مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد السوق المصرية لاستقبال هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo2، خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يأتي بالعديد من المميزات، لكن الهاتف يوجد به عيب خطير.



يتميز هاتف ريلمي الجديد بشاشة من النوع (AMOLED)، مساحتها 6.62 بوصة جودتها (1080×2400) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع وجود طبقة حماية من النوع (Corning Gorilla Glass) الجيل الخامس.

هاتف ريلمي Realme GT Neo2، يأتي بثلاثة ألوان هي، الأزرق والأسود والأخضر، ويعمل ببطارية تبلغ سعتها 5 آلاف مللي أمبير، وقوة شحن 65 واط، كما أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 ويتم تحديثه إلى أندرويد 12.

ووفقا لموقع "gsmarena" يعمل هاتف ريلمي الجديد بمعالج من النوع (Snapdragon 870) ثماني النواة.

أما فيما يتعلق بكاميرا هاتف ريلمي الجديد، فهو يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية (64 – 8 - 2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية "سيلفي"، 16 ميجابيكسل، كما أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة (4K).

ويأتي الهاتف Realme GT Neo2، بذاكرة تخزين 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 12 جيجابايت، لكنه لا يدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين عن طريق كارت الميموري، كما أنه يدعم شريحتي اتصال من النوع (Nano Sim).

وفقا لموقع " mobizil"، يتميز هاتف ريلمي Realme GT Neo2 بالعديد من المميزات، أبرزها المعالج (Snapdragon 870)، والذي يتميز بالأداء القوي، خاصة في الألعاب، ومن ضمن مميزات الهاتف أيضا هي قدرته السريعة على الشحن، فهو لا يحتاج أكثر من 36 دقيقة لشحن الهاتف بالكامل.

الميزة الثالثة في الهاتف، هي وجود شاشة كبيرة مع طبقة حماية من النوع (Corning Gorilla Glass) الجيل الخامس، كما أن الهاتف يتميز بذاكرة تخزين وعشوائية كبيرة.

رغم وجود عدد من العيوب في هاتف ريلمي Realme GT Neo2، إلا أن العيب الأبرز والخطير في الهاتف كونه لا يدعم مقاومة الماء والغبار، أما العيوب الأخرى فتتمثل في كاميرا الهاتف العادية، وكونه لا يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

هاتف ريلمي الجديد، لم يتم إطلاقه بعد في الأسواق المصرية، وسيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبلغ سعر الهاتف في السوق المصرية نحو 12 ألف جنيه مصري.