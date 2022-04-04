هذا الطعام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



وخلال الدراسة التي نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition" فحص باحثون من قسم التغذية وعلوم الحركة في جامعة "ماستريخت" بهولندا، مجموعة من 23 من كبار السن الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 60-70 عاماً على مدى أربعة أشهر تقريباً، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبعد تناول هؤلاء المشاركين الأطعمة مع فول الصويا، وجد الباحثون أن لديهم مستويات أقل من بعض علامات مخاطر استقلاب القلب بما في ذلك انخفاض الكوليسترول الضار والضغط الشرياني.

وبحسب موقع "Eat This,Not That" تم تمويل هذه الدراسة الخاصة من قبل "Alpro Foundation"، وهي منظمة تدعم الدراسات البحثية حول النظام الغذائي النباتي، مما دفع بعض أخصائي التغذية لطرح عدة تساؤلات حول صحة هذه الدراسة.

وقالت أخصائية التغذية، جينيفر مينج إن هذه التجربة أُجريت على فئة صغيرة، مضيفة أن التحسينات التي طرأت على الأوعية الدموية للمشاركين قد يكون لها أسباب أخرى، مثل الحصول على المزيد من الألياف أو الفيتامينات والمعادن.

وحذرت "مينج" من أن جسم الإنسان يختلف بين شخص وآخر، ويجب مراعاة هذه الاختلاف عند تناول أي غذاء بشكل مستمر.

وأشارت أخصائية التغذية إلى أنه عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية، فمن المهم مراعاة عوامل النظام الغذائي والوراثة ونمط الحياة بدلاً من التركيز على طعام واحد.