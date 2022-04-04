شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث بسبب النوم بعد السحور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يقع كثير من المسلمين في خطأ كبير في شهر رمضان الكريم بالنوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، فهل يتوقف الضرر على زيادة الوزن فقط؟.



وأثبتت الدراسات الحديثة أن النوم بعد تناول الطعام مباشرة يضر بالإنسان، والأمر ذاته ينطبق على الأكل ثم النوم في رمضان سواء بعد وجبة الإفطار أو وجبة السحور.

ومع ذلك يكثر البحث عما يحدث بعد تناول السحور بالتحديد، ويتساءل كثيرون هل السحور قبل النوم يزيد الوزن أم يتوقف الأمر على طبيعة الأطعمة التي تضمنها مائدة السحور؟.

رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والرحمة والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، ويجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات.

وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله على كاّفة المسلمين، لذا فمن أدرك الشهر وكان سليماً غير مريض، أو مُقيماً غير مسافرٍ، أصبح الصوم عليه واجباً شرعيّاً، إمّا أداءً وإمّا قضاء.

ويستثنى من ذلك الهرم الكبير الطاعن في السن، ومن به مرض مُزمن وشديد لا يشفى منه، فهذان لا يستطيعا صيام رمضان لا قضاءً ولا أداءً.

الصيام شرعاً هو "الامتناع والإمساك بنيَّةٍ عن مُفسدات الصوم وعن جميع المُفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشّمس"، أي أنّ الصوم هو الإمساك عن تناول شيء حِسّي يدخل بطن الشخص في فترة مُعيّنة، وهو من طُلوع الشّمس إلى غروبها.

وتُعدّ النيّة شرطاً من شروط استحضار القلب والعزم على تمسّك الشّخص بنيّة الأجر و الثواب؛ ليتميّزالعبد بأفعاله بين العادة والعبادة، فيُعتَبر الصوم بذلك طاعةً وتقرُّباً لله تعالى.

أضرار النوم بعد السحور

تتعدد أضرار النوم بعد السحور في شهر رمضان الكريم، ورغم أنه طبقا للسنة النبوية يفضل تأخير السحور إلى آخر ساعتين في الليل، فإنه لا يجب أن تكون قبل أذان الفجر مباشرة.

الغرض الأساسي من عدم النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة هو إتاحة الوقت لهضم الطعام وعدم الإضرار بالجسم، حيث يترتب على عدم البقاء مستيقظا بعض الوقت مجموعة مشاكل صحية.

ومن أهم أضرار النوم بعد السحور في رمضان ما يلي:

1- زيادة الوزن

تناول الطعام ثم النوم مباشرة يقلل من معدلات الحرق ما يتسبب في زيادة الوزن، ويهدد بإصابة الشخص بأمراض القلب والشرايين وضغط الدم.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي

يؤثر النوم بعد السحور على الجهاز الهضمي ويتسبب في العديد من المشكلات، منها ارتجاع المريء والحرقة في المعدة وانتفاخات واضطرابات في الهضم.

3- الجلطات

وفقا لموقع medical news today، فإن النوم بعد تناول الطعام مباشرة قد يعرّض الإنسان إلى الإصابة بالجلطات أثناء النوم.

4- اضطرابات النوم

التسبب في اضطرابات النوم والأرق، ويترتب على ذلك القلق والتوتر وعدم التركيز خلال نهار رمضان.

5- الشعور بالعطش

حال احتواء وجبة السحور على أملاح أو كافيين والنوم بعدها مباشرة يتسبب في شعورك بالعطش خلال نهار رمضان.

6- الالتهابات

قد ينتج عن النوم بعد السحور بعض الالتهابات، والتي تؤثر بدورها على خلايا عضلات الأوعية الدموية خصيصًا.

7- صعوبات التنفس أثناء النوم

حال تناول الشخص الكثير من الطعام ثم خلد إلى النوم فإنه قد يصاب بصعوبات في التنفس أثناء النوم، حيث توثر المعدة الممتلئة على الرئة وعلى عملية التنفس بشكل عام.

تتطلب الإجابة عن سؤال "هل السحور قبل النوم يزيد الوزن؟" تسليط الضوء على أكثر من نقطة مهمة، الأولى تعنى بعلاقة عدد ساعات النوم بزيادة الوزن، والثانية بطبيعة الأطعمة التي يتناولها الشخص على مائدة السحور.

ما يتعلق بعدد ساعات النوم وزيادة الوزن، فإن مجلة النوم ذكرت بإحدى دراساتها التي نشرت عام 2010 أن "عدد ساعات النوم تؤثر على وزن الشخص، وبالأخصّ إن تم الحصول على معدل أقل من الطبيعي بنحو 5 ساعات، أو معدلٍ أكثر من اللازم بما يزيد على 8 ساعات ليلا".

وأوضحت المجلة المختصة أن "هذا التغيّر قد يسبب زيادة ملحوظة في الوزن، ولا سيما لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا".

ما سبق يوضح أن هناك علاقة وطيدة بين عدد ساعات النوم التي يحصل عليها الشخص في شهر رمضان وزيادة الوزن.

وإذا ما أضفنا إلى ما سبق استيقاظ الصائم طوال الليل حتى وقت السحور، فهذا يعني أنه يحتاج إلى استهلاكِ معدّل أكبر من السعرات الحرارية لأداء مهامهِ اليومية حتى موعد النوم.

ثم إن النوم مباشرةً بعد السحور قد يسبب اضطرابًا في إيقاعات النوم الطبيعيّة، وحيث إن تغير هذه الإيقاعات سيؤدي لإحداث اضطراب في الهرمونات التي تضبط الشهيّة، وبهذا قد يتسبب النوم بعد السحور بزيادةِ الوزن.

أما النقطة الأخرى المهمة طبيعة ما يتناوله الشخص على وجبة السحور، أو بالأحرى خلال فترة الليل وحتى الإمساك عن الأكل.

خلال هذه الفترة المفتوحة، يجب أن يبتعد الصائم عن تناول كميات من الحلويات والمشروبات السكرية والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، خاصة على وجبة السحور أو قبل الفجر مباشرة.

وحال استهلك الشخص الوجبات السريعة أو تناول المشروبات الغازيّة الغنية بالصودا خلال وقتِ السهر حتى الفجر، فإنه يزيد معدل السعرات المستهلكة بمقدار 248 سعرةً حرارية.

على الصائم التأكد من اختيار الأطعمة الصحية المناسبة لوجبة السحور، بهدف تنظيم مستويات سكر الدم وتجنب الشعور بالجوع عند الاستيقاظ والحفاظ على الوزن الطبيعي.

وتتمثل هذه الأطعمة الصحية في التمر لكونه يوفر السكريات الطبيعية التي لا تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ويزود الجسم بالمعادن المهمة كالبوتاسيوم النحاس والمنغنيز.

وتتضمن مائدة السحور الصحية الخضراوات والمكسرات والبيض والزبادي والجبن واللبن البقري والشوفان والتوت البري والعنب والفراولة.

لتجنب أضرار النوم بعد السحور مباشرة أو زيادة الوزن يفضل أن يتناول من يقرر الصوم الوجبة الأساسية قبل الإمساك بنحو ساعتين.

أيضا يجب أن يتجنب تناول أي شيء قبل النوم على الأقل بساعة، لا سيما إذا كان يعاني من أي اضطرابات هضمية.