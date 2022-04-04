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المستشار الألماني يؤكد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن الدول الغربية ستتخذ عقوبات جديدة ضد روسيا في الأيام المقبلة وستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

 

وقال شولتس: "في دائرة الحلفاء، سنتخذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة. الرئيس بوتين وأولئك الذين يدعمونه سيشعرون بالعواقب".

 

وأضاف: "سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".

 

ودعا المستشار الألماني إلى إجراء "تحقيق كامل" في أحداث قرية بوتشا. وقال: "قتل المدنيين جريمة حرب".

 

وتابع: "أطالب بأن يُسمح للمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى هذه المنطقة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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