المستشار الألماني يؤكد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن الدول الغربية ستتخذ عقوبات جديدة ضد روسيا في الأيام المقبلة وستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.



وقال شولتس: "في دائرة الحلفاء، سنتخذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة. الرئيس بوتين وأولئك الذين يدعمونه سيشعرون بالعواقب".

وأضاف: "سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".

ودعا المستشار الألماني إلى إجراء "تحقيق كامل" في أحداث قرية بوتشا. وقال: "قتل المدنيين جريمة حرب".

وتابع: "أطالب بأن يُسمح للمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى هذه المنطقة".